Tóth Gabi sokkot kapott: „Biztosra vettem, hogy meg fogok halni”

Tóth Gabi mindig is rettenetesen félt a darazsaktól, ám miután egy vizsgálat is megerősítette, hogy allergiás a csípésükre, még inkább tartott tőlük. Egyszer a hamburgerét is otthagyta, amikor zümmögni kezdtek körülötte a darazsak. Az énekesnőnek akkoriban Epipen injekciót is felírtak az orvosok, amit általában mindig magánál hord. Gabi egészen mostanáig szerencsésen megúszta a darazsakkal való találkozást, néhány napja azonban megcsípte egy. Ráadásul az orvosság sem volt nála, a csalad.hu-s blogjában írta meg, hogy lepörgött a szeme előtt az egész élete – szúrta ki a Ripost.

Életemben először megcsípett egy darázs. Ismétlem, megcsííípeeeettt eeeegy darááááázs! Persze nem volt nálam a „tollam”, a fülemben zakatolt a szívem, hallottam, ahogy kalapál. Nyilván pánikba estem, és a pánik hasonló tüneteket produkált, mint amit a fejemben a darázscsípés jelent egy allergiás ember számára. Rengeteget olvastam arról, hogy mik a tünetek, így pontosan tudtam, hogy mi következik, és az agyam ennek megfelelően el is kezdte azokat a tüneteket mutatni. Persze összeszaladtak az emberek, és mindenki próbált nyugtatni. Nagyon, nagyon, nagyon féltem. Biztosra vettem, hogy meg fogok halni. Kértem Gábort, hogy vigyázzon a Hannira. Túlzás nélkül mondom, hogy olyan közel éreztem a halált, mint 18 évesen a műtétemnél

– mesélte Gabi, majd hozzátette:

– Közel egy órán át tartott a rémület, mire el mertem hinni, hogy életben maradok. Innen is köszönöm Szilvikének és Nagypál Jutkának, a helyi asszonyoknak a mérhetetlenül nyugodt jelenlétüket. Nagyon sokat segítettek. Ők kérdeztek rá például, hogy az allergiavizsgálat még a terhességem előtt volt-e, mert elképzelhető, hogy a hormonváltozás erre is kedvező hatással volt. És mivel valóban Hannika érkezése előtt voltam a teszten, ettől a gondolattól megnyugodtam – emlékezett vissza az énekesnő, aki úgy érzi, ismét újjászületett a csípés után.