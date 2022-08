Így reagált Stana Alexandra, amikor meglátta a Dancing with the Stars kisemberét

Stana Alexandra ismét szerepelni fog a Dancing with the Stars harmadik évadában, akinek a párja Iván Bence lesz. A paralimpikonnal már az első pillanattól meg volt az összhang, és már most mind a ketten érzik, hogy egy remek barátság van kialakulóban. Bence egyébként korábban elárulta:

nyugodtan szólíthatják kisembernek.

Szandra a már az első találkozáskor el is kezdett a koreográfiákon gondolkozni, amelyet párja vidámsága és kedvessége nagyban megkönnyít.

Egy követője azt is megkérdezte a táncostól, hogy mi volt az első gondolata, amikor meglátta táncpárját. Szandra, aki imádja a kihívásokat, rögtön a pozitívumot látta.

„Hűha! Na, az idei évad kihívás lesz. Na de milyen csodálatos dolog ez? Micsoda ötleteket lehet megvalósítani!”

– írta Stana Alexandra 24 óráig elérhető Instagram-történetében.