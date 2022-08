Harminc év várakozás után teljesül Schuster Lóránt és a P. Mobil álma

A Tabán, a Gellért-hegy és a Várhegy közötti dombos, tágas park a ’70-es évektől a hazai könnyűzenei élet egyik meghatározó helyszíne. A Tabán Fesztivált idén augusztus 18. és 21. között rendezik meg, ahol végre a P. Mobil is színpadra áll. Schuster Lóránt a Borsnak elárulta, régóta vártak erre a pillanatra.

A tőlük megszokott bulit ígérik ezúttal is Fotó: P. Mobil

„A tűzijáték előtt játszunk”

– Augusztus 20-án, este 7-től fél 9-ig, közvetlenül a tűzijáték előtt játszunk. A legjobb nap legjobb ideje, de nekünk ez jár, ez dukál – mondta nevetve a zenész.

Harminc évet vártunk rá, hogy fellépjünk a Tabánban. Mi szerettünk volna menni, de nem hívtak bennünket.

Idén lesz az első alkalom, hogy ott is felállhatunk a színpadra. Általában mindig ugyanazok koncerteztek, és az ember olyan, mint a gyümölcs a kosárban, azt veszik ki belőle, amelyik tetszik neki – fűzte hozzá.

– A tabáni közönség egy érdekes csoportosulás. A többségük nem jár koncertekre. Ez egy jó program nekik a kikapcsolódásra, hiszen zenét hallgatnak a jó levegőn, és összeköthetik a tűzijátékkal is. Főleg azok jönnek el, akik P. Mobil-osok és szeretik a zenekart, a másik része pedig egy jó program miatt csatlakozik – mondta a zenész, majd hozzátette, az alkalomhoz illő repertoárt a minap már összeállította.

Lóriék a legjobb időpontot kapták Fotó: pmobil.hu

Fém protézist kapott

– Az a különlegessége a koncertnek, hogy a Honfoglalás szvitben az énekesünknek lánya, Tunyogi Bernadett lesz a sztárvendégünk. A műsor jó lesz, olyan, amit megszokhatott tőlünk a közönség. Bízunk benne, hogy jó lesz az idő is – fűzte hozzá.

Négy hónappal ezelőtt operálták Lórántot, egy fém protézist ültettek be a térdébe. Három hétig volt rehabilitáción, ahol felkészítették lelkileg arra is, hosszú idő telhet el, amíg teljesen felépül, ugyanis vannak esetek, amikor ehhez fél vagy akár egy év is szükséges.

„Mind a két lábam tropa”

– Még mindig kínlódok a műtött lábammal, sajnos lépcsőzni nagyon nehezen tudok. Folyamatosan fájdalmaim vannak és vizesedik, krémekkel, gyógyszerekkel igyekszem ezt csökkenteni. Hamarosan kapok egy speciális injekciót, ami reményeim szerint megszünteti a problémámat. Mind a két lábam tropa, gyakorlatilag nincs porc a térdemben. Szükséges lenne a másikat is műteni, de rendkívül letört, hogy ilyen nehezen gyógyul. Bulik előtt muszáj vízszintesen pihentetnem, és fájdalomcsillapítókkal tudok csak színpadra állni – mondta elkeseredetten a legendás zenész.