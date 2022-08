R. Kárpáti Péter vallomása: Csóró színészek voltunk

A TV2 Pénzt vagy éveket szerda esti adásában szóba kerül, hogy R. Kárpáti Péter és Faragó András együtt laktak 18 éves korukban. Péter a Borsnak mesélt erről az időszakról:

– Stúdiósok voltunk. Vagyis csóró színészek – kezdte a tőle megszokott vicces stílusban a színész. – Csomószor nagyjából éheztünk, mert azt a kevés pénzt is, amit szereztünk, azt is cigire meg piára költöttük. Amikor nagy nehezen, azaz nagyjából egyszer pénzhez jutottam, akkor elvittem az egész bandát egy nagyot kajálni. Mindent ettünk, levest, főételt, desszertet, ittunk még egy, meg még egy kört. Erre már azért a pincérek is felkapták a fejüket. Gondolom azt hitték, hogy csak bementünk enni, és majd lelépünk fizetés nélkül. Szerencséjükre ez nem így történt, tisztességesen kifizettük, amit kellett… onnantól kezdve zsíros kenyéren éltünk, de akkor ez nagyon jó volt – nyilatkozta R. Kárpáti, aki a nehézségek ellenére is élvezte fiatal éveit.

Csóró színészek voltak, de szerették Fotó: TV2

– Színésznek tanultunk. Semmi mást nem akartunk, mint felállni a színpad deszkáira, ami akkor és még a mai napig a világot jelenti nekünk. Semmit nem bántam meg, és semmit nem csinálnék máshogy. Az az időszak is csak annak formált engem, aki igazából most vagyok – tette hozzá.