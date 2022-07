Édesapja már az unokákat várja Kárpáti Rebekától

R. Kárpáti Péter kissé visszafogottabb, vidéki életet él azóta, amióta a Barátok Közt megszűnt létezni. A több mint 20 évig tartó sorozatszereplés után azt mondja, nem hiányzik neki a széria, mert így is sok a teendője a mindennapokban.

– Nem unatkozom, mert mint programszervező most aztán tényleg rengeteg a dolgom – kezdte jókedvűen a színész, aki azt is elmesélte, hogy gyerekeivel, Andrissal és Rebekával is nagyon jó a kapcsolatuk, hetente beszélnek egymással.

– Rebeka is gyakran jár hozzánk Őrbottyánba, és hozza a kutyusát is, mi pedig a párommal vigyázunk rá, ha kell, ha Rebeka éppen külföldre utazik. Mindig ugratom viccesen, hogy lassan majd hozhatja az unokákat is, rájuk is szívesen vigyáznánk! Nagyon szeretem a gyerekeket!– mondta Péter, és hozzátette, hogy természetesen csak cukkolja lányát, hisz nem akarja presszírozni Rebekát ezzel, aki éppen saját ruhamárkát épít.

Rebeka gyakran viszi Péterhez a kutyáját megőrzésre

A sorozatszínész elfoglaltságai mellett könyveket is ír, már a sokadik kötetben foglalkozik az élet az élet után, illetve a halálközeli élmények kérdéskörével.

– Szükségtelen félni a haláltól. A sokezernyi halálközeli élménybeszámoló és kutatási eredmény alapján körvonalazódik, hogy az életből való kilépés tudata egyáltalán nem ad szorongásra okot. A nyugati társadalom azért kezeljük még mindig tabuként a halált, mert a kultúrkör így rendeződött a világ nyugati felén – tette hozzá a színművész, aki amellett, hogy ilyen komoly témákról ír, és tart előadásokat, gyakran mégis a humor oldaláról közelíti meg az életet. Görbetükröt tartva a világ és egyben önmaga felé is.