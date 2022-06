Molnár György Elefánt: Ha kell, négykézláb megyek fel a színpadra!

Az Omega gitárosáról műtétje óta nem lehetett hallani. A Borsnak most sikerült utolérnie Elefántot, aki készségesen számolt be állapotáról. A legendás zenész elárulta: még mindig nincs teljesen jól, de gőzerővel készül az őriszentpéteri fesztiválra, ahol ő is fellép majd.