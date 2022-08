Nyertes Zsuzsa: Sok Jászai Mari-díjashoz képest én is vagyok olyan kvalitású, tehetségű

Endrei Judit Korhatártalanul című podcast vendége ezúttal Nyertes Zsuzsa volt, aki a beszélgetés elején elárulta, mostanában gyakran felderengenek benne a gyerekkori emlékek. Ilyenkor mindig elszorul a torka és könny gyűlik a szemébe, mivel sok élmény az édesapjához fűződik, aki két évvel ezelőtt váratlanul távozott az élők sorából. A színésznő a karrierjét illetően elmondta, apukája többször megkérdezte tőle, mi az oka annak, hogy nem kapott még szakmai elismerést.

– Én nagyon őszinte ember vagyok és most is az leszek. Az ember körülnéz a pályán és egy Jászai Mari-díj már régóta jólesne nekem. Most szabadúszó vagyok, ezért ki is gondolna arra, hogy ez nekem fáj? Apukám mondta, hogy: fiam, neked nincs még egy művészi díjad? Az hogy lehet? – idézte Zsuzsa édesapja szavait.

– Ő már nem éli meg csak fentről, bár lehet, hogy én se élem meg. Ez nekem egy pici fájdalom, hogy az én művészi életemet, karrieremet, ami úgy gondolom, töretlen nem ismerik el. Sok Jászai Mari-díjashoz képest én is vagyok olyan kvalitású, tehetségű színész. Ez megint egy fájó pont, ami most kijött belőlem – tette hozzá Zsuzsa, aki felsorolta, mi mindennel segítette az elmúlt 40 évben a kultúra terjedését világszerte.

Egy dolog azonban vigasztalja, amikor nyaranta megérkezik az éves jogdíj a televíziós műsorok ismétlései után, amiben ő is szerepelt.

– Nálunk is kétezer forintjával érkeznek, de ezekből egy vastag stóc lesz, amiből hatjegyű összeg lesz. Örülök neki, mert a lányomnak meg tudom mutatni, miben szerepeltem, amikor ő még nem élt – árulta el boldogan a színésznő.