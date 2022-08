Külföldre menekül Molnár Gusztáv, követői segítségét kéri

Romokban van Molnár Gusztáv élete. A színész szombaton még arról beszélt, hogy egyetlen kiutat lát, hogy véget vessen a problémalavinájának, ez pedig az öngyilkosság. Molnár-Fazekes Viviennel kötött házassága menthetetlen. Vasárnap reggel Instagram-oldalán jelentkezett, és egy hosszú bejegyzés tett közzé, amiben többek között arról írt, egy időre elhagyja Magyarországot. Ehhez pedig segítséget kért a követőitől.

– Mostanában nem feltétlenül jó dolgokat lehet olvasni az életemmel kapcsolatban. Viszont mindenkinek jár egy második esély.

Úgy döntöttem, hogy megpróbálom külföldön rendezni az életemet egy ideig. Alapvetően Németországra gondoltam. Dolgozni szeretnék, és átgondolni a dolgaimat – írja a színész.

– Nem szeretnék örökre elmenni. Szeretnék valami munkát találni, abban kérem a segítségeteket, hogy esetleg van-e valakinek valamilyen tippje, vagy tapasztalat ezzel kapcsolatban. Előre is köszönöm a segítségeket. Nem érdemes feladni, minden ember egy csoda, nekem is el kell hinni hogy én is az vagyok. Dolgozom rajta. Szép napot mindenkinek – olvasható az RTL Klub sztárjának posztjában.