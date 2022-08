Kórházba került Zimány Linda

Az ambulanciáról jelentkezett be a közösségi oldalán Zimány Linda. Mint ismert, a híresség hosszú idő után visszatér a képernyőre és a TV2 Dancing with the Stars című műsorában fog szerepelni. Táncpartnerével, Bődi Dénessel már gőzerővel készülnek, Linda több táncpróbáról is osztott már meg felvételeket az Instagram-oldalán.

Jól kezdünk, sérüléssel

- írta az ambulanciáról megosztott fotójához Zimány Linda, amelyen táncpartnerét is megjelölte. Arról, hogy pontosan milyen sérülést szenvedett és hogy van most, egyelőre nem osztott meg információt a követőivel.