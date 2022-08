Szívszaggató emlékek: Kendőzetlen őszinteséggel vallott édesapjáról Koós Réka

Koós Réka Endrei Judit műsorának volt a vendége, ahol kendőzetlenül mesélt gyerekkoráról, ami tele volt élményekkel. A színésznő csak a karrierje elején érezte hátrányát annak, hogy Koós János volt az édesapja, azonban a humorista nagyon figyelt arra, hogy kellő időt fordítson a családjára.

Apukám borzasztóan szeretett élni, és ebbe ezért tele volt ötlettel mindig, és ebben bennünket is mindig belevont. Mentünk lakóbusszal, mentünk síelni, ő találta ki a görkorcsolyázást is, és a biciklizést

– mesélte édesapjával közös élményeiről Koós Réka.

Ezekre a mai napig örömmel gondol vissza, hiszen édesapja élet- és családszerető ember volt. A színésznő mindig nagyon szoros kapcsolatot ápolt édesapjával, amit nagyon hasonló személyiségük és érdeklődési körüknek tulajdonított.

– Amikor síelni mentünk, akkor anyukám olyan óvatosan síelt (…) Apukám meg én még az utolsó napon is, az utolsó percben is fent voltunk a pályán. Ugyan ez volt a vitorlázással is. Mindenki szeretett vitorlázni, de én mentem el versenyezni, meg a papa – emlékezett vissza a szép emlékekről. De a zene is egy közös pont volt kettejük kapcsolatában, hála hasonló habitusuknak.

Réka azt is elmesélte, hogy nehezen találta meg hivatását, és édesapja nem is szólt bele, ezért a sikertelenségeit sem fogta szülei ismertségére.