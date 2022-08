Holtan találták meg a napokkal ezelőtt eltűnt 32 éves énekest - megrázó részletek

Meghalt Luke Bell country énekes. A 32 éves híresség eltűnését több mint egy héttel ezelőtt jelentették be, utoljára augusztus 20-án látták. Most azonban lesújtó hír érkezett, amit a rendőrség is megerősített: az arizonai Tucsonban holtan találták meg. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az köztudott, hogy bipoláris zavarban szenvedett.

Country star Luke Bell has been found dead aged just 32.https://t.co/hKWPNawuBz — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 31, 2022

A Glory and the Grace énekesének holttestét augusztus 29-én találták meg, de a vizsgálatok szerint már három napja halott lehetett.

Munka miatt jöttünk Arizonába, hogy zenéljünk. A teherautó hátuljában ült, amikor hátra mentem enni valamit. Aztán visszajöttem, ő pedig kiszállt az autóból és eltűnt

– idézi a Mirror az énekes zenésztársát, Matt Kinmant.

Luke Bell utolsó albuma 2016-ban jelent meg, nagyjából ugyanebben az időben diagnosztizálták nála a bipoláris zavart.