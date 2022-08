G.w.M ismét kiverte a biztosítékot: alvó kisfiával a kezében lépett színpadra

Kulcsár Edina szerelme most azzal verte ki a biztosítékot, hogy alvó kisfiával a kezében lépett fel. A botrányos koncertről több videó is felkerült a népszerű közösségi-oldalra, amin jól látszik, hogy G.w.M kisfia, Márk vállára borulva alszik, miközben édesapja a színpadon rappel, sokak szerint ezért a húzásért el is vehetnék a rappertől a gyereket. Sokak szerint ez nem normális, hiszen ennyi idős gyermeknek ilyenkor már ágyban lenne a helye, volt aki úgy látta a kicsi végig csukott szemmel volt, mintha már elaludt volna apja karjaiban.

Arról nem is beszélve, hogy a hangos zene, akár káros is lehet a hallásra.