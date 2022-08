Mellét markolászva emlékezik a félmeztelen Vajna Timi a tavalyi nyárra

Noha hivatalosan még az idei nyár sem ért véget, Vajna Timi máris nosztalgiázott egyet Instagram-oldalán, és megemlékezett az előzőről, posztja szövege ugyanis csak ennyi volt: last summer, azaz a múlt nyár. És hogy milyen is volt ez a mostanit megelőző nyár a számára? Az egy csokorba fűzött három kép tanúsága szerint szexizéssel, mellfogdosással teli – no nem mintha emiatt bárki is panaszkodna!

Ráadásul a második kép kedvéért Timi a felsőjét is ledobta, így azt különösképp ajánljuk mindenkinek!