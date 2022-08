Vajna Timi olyan aprócska textilt húzott magára, hogy azt már nehéz lenne ruhának nevezni

Rendkívül apró ruhában mutatta meg továbbra is vérpezsdítő alakját Vajna Timi, aki épp Saint-Tropez-ban pihen. Sejtéseink szerint ott is rekkentő hőség lehet, ugyanis Timi nem különösképp igyekezett sok textíliát magára aggatni. Sőt, úgy is fogalmazhatnánk, hogy az ezüstösen csillogó ruha tényleg csak a legszükségesebb pontokat takarja.

Timi Insta-videóban és sztoriban is megmutatta a mikroruhát Fotó: Instagram

Mutatjuk a teljes videót, melyben Timi egyébként egy másik (némiképp pizsama-szerű) szettbe is belebújik. Ez utóbbihoz viszont csipkés melltartó is jár.