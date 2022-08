Eladta luxusvilláját Korda György és Balázs Klári, elárulták, mennyi rezsit fizettek korábban

Korda György és Balázs Klári meseszép villája új tulajdonoshoz került. Az énekesházaspár elárulta: ráadásul az adásvételre nem is mostanában került sor, már januárban eladták, csak nem kívánták mindezt nagydobra verni. Emellett – az adásvételi szerződést tiszteletben tartva – most sem szeretnének részleteket elárulni erről. Annyit azonban Balázs Klári elárult: alighanem jól döntöttek, ugyanis már a rezsiszabályok változása előtt is igencsak mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk minden hónapban, és belegondolni sem szeretnének, mi lenne most.

– A mostani rezsiárakból is tudjuk, hogy ez egy nagyon jó döntés volt.

Elmondom, hogy a rezsicsökkentés szigorítása előtt havi 500 000 volt a gázszámlánk, ami ki tudja most mennyi lenne.

Nehéz döntést hoztunk meg, de egy percig sem bánjuk. Mi most már csak nyugodtan szeretnénk élni, fellépésekre járni, amiből szerencsére akad most bőven és nem akarunk foglalkozni már ezekkel a dolgokkal – magyarázta a Blikknek.

32 év után adták el

Korda György hozzátette a lapnak: bizony a pandémia jelentős szerepet játszott a döntésükben. Noha több mint három évtizeden keresztül az övék volt a csodás villa, itt volt az ideje továbbadni.

– A két év pandémia nagyon közerjátszott ebben, a személyzetet is fent kellett tartanunk, a költségek pedig már túl magasak voltak, és egy idő után meg kellett hoznunk ezt a szomorú döntést. Nagyon sajnáljuk hogy ezt meg kellett tennünk, 32 éve a legnagyobb örömünkre működött a villánk, de most már egyértelműen a színpadi szereplésre akarunk koncentrálni. Egy dolgot azonban elmondok, amikor megépítettük a villát az alapba beletettük a képünket ami mellé ezt írtuk: ezt az épületet egy énekes házaspár, Korda György és Balázs Klári építette, élvezzék szeretettel.