Együtt jelent meg Hódi Pamela és Berki Nati, többeknek könnyeket csaltak a szemébe

Hódi Pamela és családja mindent összeszedett, amivel már nem játszottak a gyerekek és amikre már nekik nem volt szükségük, és elvitték egy családok átmeneti otthonába, ahol többeket nagyon boldoggá tettek. Az influenszer Berki Natival érkezett a helyszínre.

„Én mindenképp szerettem volna, ha nagyobbik kislányom újra átéli velem a személyes átadást. Tudom, hogy minden szülő próbál mindent megadni a gyermekének. Így vagyunk ezzel mi is. Annyi minden természetessé válik pl. az én gyermekeimnek is. A szép autó, új ruhák mert kezdődik az iskola, új iskolatáska, finom nasik és még sorolhatnám. Másoknak a te régi dolgaid lehetnek, az ő új kedvencei. Úgy éreztem hogy összeszedni a szobában azt ami nem kell egy kicsit hogy is fogalmazzak… luxus. Érzelmileg semmit nem ad, csak rossz irányba… megkaptam amire vágytam egykor, már nem kell. Köszi, elviheted ahova akarod, csak az én szobámba ne foglalja a helyet. (Kb. Ezt éreztem, mégha benne fel sem merült ilyen! )” - írta bejegyzésében Hódi Pamela.

Azt akarta, hogy Nati elmenjen vele és lássa azt, hogy az egykor sok ideig vágyakozott, kedvenc játékai új kezekbe kerülnek, és lássa azt, hogy a vele egykorú kislánynak milyen örömet okoz azzal, hogy neki adja az már büszkeség és jószívűség.

Az influenszer arra kért mindenkit, akinek lehetősége van rá, ne a könnyebbik utat válassza, gondol itt a kukába dobásra, hanem keressen egy szimpatikus alapítványt és adja át nekik a játékokat.

Könnyeket csaltál a szemembe! Segíteni másokon a legjobb érzés a világon! Le a kalappal előtted Pamela!

- írta Pamelának az egyik hozzászóló, akihez többen csatlakoztak.