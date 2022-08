Curtis megható vallomása: Úgy érzem, ő az a nő, aki mellett újra megtaláltam önmagam

Széki Attila Curtis és Barnai Judit két éve alkotnak egy párt, és bár ritkán mutatkoznak együtt a közösségi médiában, a szerelmük csak egyre erősebb lesz az idő múlásával. Az, hogy nem posztolnak közös fotókat, közös döntés volt, így szeretnék megtartani maguknak az intim pillanataikat.

A rejtőzködés miatt persze kaptak hideget-meleget a kommentelőktől, sokan azt feltételezték, hogy már nincsenek is együtt, de ezek a hangok el sem jutnak Curtisék füléig…

A napokban a szerelmesek kivételt tettek, a szerdán megjelent hot! magazinnak adtak egy nagyon őszinte páros interjút, melyben szóba jött a gyermekvállalás kérdése is.

Először adtak páros interjút

Erről Judie így beszélt:

– Az eljegyzésnek is eljön az ideje. Ezt a témát fel sem szoktam hozni, a közös gyerekről viszont inkább beszélünk. Én nagyon szeretnék. Mondtam is, hogy a házasság csak egy papír. Az eljegyzés már egy kötődés, az még fontosabb is, mint egy esküvő. Anélkül is működik minden – monda Judie a hot! interjúban. Ezekre a szavakra reagált a Borsnak Curtis is: