„Börtönbe is zárhatnak, akkor is bebizonyítom” - újabb fejlemények Babicsek Bernát tragédiájáról

Babicsek Bernát édesanya bízik benne, hogy végre kiderül az igazság fia halálával kapcsolatban. Mint ismert, a színész december 31. éjjelén füstmérgezésben hunyt el. A ház egyik riasztója megszólalt, egy járőr ki is ment a solymári házhoz, aki azt hitte, a kéményből árad ki a füst.

– Újra elkezdődött a nyomozás, mely során egyre inkább bebizonyosodik az, amit én eddig is gondoltam, hogy a fiam életét meg lehetett volna menteni – mondta a Blikk-nek Babicsek Márta. – A járőr ugyanis csak pár percet tartózkodott kinn, amelynek során a ház három oldalát nézte meg, a negyediket – ahol a kémény volt – nem, pedig akkor láthatta volna, hogy nem onnan árad a füst, hanem a másik oldalt lévő szellőzőből, ami bajt jelez. Azt hittem, infarktust kapok, amikor májusban megláttam a felvételeket, amelyeken ez jól látszik. Ezután döntöttünk úgy, hogy fellebbezünk. A célunk, hogy a hatóságok is elismerjék, a fiunk még élhetne. Börtönbe is zárhatnak, akkor is bebizonyítom, hogy mulasztás történt.