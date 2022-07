Drámai fejlemények Babicsek Bernát halálának ügyében

Újra elindult a nyomozás a tavaly december 31-én elhunyt Babicsek Bernát halála kapcsán. A szülőknek újra kellett élniük a tragédiát.

Remélem, jó döntés születik majd a nyomozás végén. Kihallgattak a férjemet és engem is, mindent részletesen el kellett mesélnünk újra. Azt is el kellett mondani, hogyan találtunk rá Bernátra, a férjemet és engem is felzaklattak a történtek – nyilatkozta a Blikk-nek a színész édesanyja, Márta.

Hozzátette, nem volt könnyű, újra felszakadtak a még be sem gyógyult sebek.

Nehéz szívvel álltam a kihallgatás elé, ugyanis az első nyomozás eredménye nagy csalódás volt. Bár a fiamat semmi nem hozza vissza, szeretném, ha igazságot szolgáltatnának neki. Valaki vagy valakik itt hibáztak, és az Bernát életébe került – mondta az édesanya.

Mint ismert, Babicsek Bernát halálát füstmérgezés okozta. A tragédia éjjelén egy biztonságtechnikai cég járőre kiment a házhoz, s bár érzékelte, hogy füst árad ki a szellőzőn, ő azt kéménynek nézte.