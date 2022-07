Válása óta üzenetekkel bombázzák a nők a jóképű magyar énekest

Veréb Tamás folyamatosan feszegeti a határait és új műfajokban is kipróbálja magát. A Puskás, a musical főszerepe után a Kőszívű musicalben is megmutatta tehetségét, a popzenében a saját útját tervezi, magának írja a dalokat, és legutóbb egy film főszerepére kérték fel. A sok munka mellett azért pihenésre is szakít időt. Mivel imádja a napot, a jó időt, örömmel tartózkodik a szabadban, de akár az otthona teraszán is.

– Rengeteg fellépésem van a nyáron, a stúdióba is bevonulok és intenzívebben fogok a zenei karrieremre koncentrálni ebben a pár hónapban. De persze a pihenésre is fordítok időt, tervezem, hogy elmegyek nyaralni például Horvátországba. Szeretnék egyedül felfedezni egy idegen országot, egyedül nyaralni. A válásom óta újra fel kell fedeznem az egyedüllétben önmagamat – mesélte lapunknak nyári terveit Tomi.

Mióta véget ért a kapcsolatom, sok visszajelzést kapok hölgyektől, de úgy érzem, meg kell húznom egy bizonyos határvonalat az üzenetek között.

Korábban már volt olyan, hogy egy nyaralása alkalmával az egyik rajongójával külföldön futott össze, ilyenkor örömmel vált pár kedves mondatot velük. Közvetlen emberként szívesen beszélget a mai napig a közönsége tagjaival, akiket biztat is arra, hogy nyugodtan menjenek oda hozzá.

– Szeretek a rajongóimmal találkozni, pozitívan értékelem, ha megszólítanak, örömmel váltok velük pár szót. Jól esik a visszajelzés a játékomra és zenéimre is, így újabb motivációt kapok a munkám folytatásához. A kollégáimat is biztatom a hasonló találkozókra, mert nagyon fontosnak tartom ezeket a reakciókat. Folyamatosan keresem az emberek közötti energiát, mert ahogy a magánéletben, úgy a munkában is fantasztikus, amikor egymásra tudunk hangolódni. Könnyen alkalmazkodom, lehet rám számítani és fizikailag is igyekszem magam jó kondícióban tartani. Nagyszerű lehetőségek találnak meg, amiért igyekszem hálás lenni. Néha még a rendezőket is meglepem, mert nem kérek kaszkadőrt vagy dublőrt, szívesen kipróbálok extrém feladatokat. A Puskás musicalben is elsőre igent mondtam a levegőakrobatikus mozgatásra, legutóbb pedig az Aranybulla című film forgatásán – amiben én játszom a fiatal II. Andrást – Törőcsik Franciskával mindenkit megleptünk, mert mi magunk vívtunk, és olyan jól sikerült, hogy nem kellett végül kaszkadőrt hívni.