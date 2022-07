Takács Zsuzsika sokat sejtető kijelentés tett: Azt mondják, hogy ember tervez, Isten végez.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsika másfél hónapja nyilvánosságra hozták, hogy nem folytatják a 11 éve tartó kapcsolatukat. A szerelmesek tizenegy év alatt többször is szakítottak, de mindig visszataláltak egymáshoz, és bár elmondásuk szerint most is jóban maradtak, nincs esély arra, hogy újra összejöjjenek, a rajongók mégis reménykednek.

Zsuzsika most a TV2 Mokkában reagált arra a sokat sejtető fotóra, ami után beindultak a találgatások, hogy újra egy párt alkotnak.

Nagyon jó a mai napig a kapcsolatunk, most hétvégén is együtt voltunk. Egyrészt azért, mert fellépése volt, és mi nagyon szeretünk így együtt járni, sokat dolgoztunk is együtt. Jól éreztük magunkat egymás társaságában. Mindig azt mondják, hogy ember tervez, Isten végez. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Sodródunk az árral, hagyjuk alakulni a dolgokat - mesélte.