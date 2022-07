Stana Alexandra is imádkozik barátnőjéért, az épületomlásban megsérült balerináért

Közös imára hívta bajba jutott barátnőjéért a követőit Stana Alexandra. Nikolettre az égből zuhant rá a Jókai utca 1. szám alatti épület beépítés alatt álló tetőterének egy része hétfőn. A lány és barátja gyanútlanul sétáltak alatta, mikor az az utcára omlott.

A Budapesti Operettszínház még aznap délután azt közölte, hogy súlyosan megsérült az egyik táncművészük, aki éppen munkahelyére tartott. Azóta a friss hírek szerint mindkét lába lebénulhat az Operettszínház táncosának, így Nikolettnek tényleg nagy szüksége van az imára jelenleg.

Imádkozunk érted – írta ki 24 órán át elérhető Insta-sztorijába Stana Alexandra, aki láthatóan aggódik táncostársért. A táncos közösség rendkívül összetartó, úgy tudjuk, több közös darabban is dolgoztak együtt: az ExperiDance társulatban is, de a Gyulai Várszínház berkein belül is. Alexandra arra bíztat mindenkit, hogy ha tehetjük, egy imát mondjunk el a szerencsétlenül járt lányért.