Solti Ádám édesapja havonta látogatja balkézről született unokáját

Solti Ádám és felesége nem titkolják, hogy mindent és még annál is többet megtesznek azért, hogy közös gyermekük szülessen. Jelenleg is éppen lombikprogramban vesznek részt, és ezt a lelkileg és Bernadettnek fizikálisan is nehéz időszakot árnyékolja be az a tény, hogy kiderült, Ádám éveken át ápolt szeretői viszonyt egy rajongójával, akitől két éve egy kisfia született. A színész nehéz helyzetben van a balkézről született fia kapcsán, de édesapja mindent megtesz, hogy valamiképpen pótolja számára az apaképet. Ferenc erről korábban a Borsnak mesélt.

Fotó: TV2

„Az összetartozás a legfontosabb”

– A legfontosabb az ügyben ártatlan kisfiú sorsa. Szeretném, ha mindannyian minél hamarabb túl lennénk ezen az afféron. Nagyon szeretem az unokámat, gyakran látogatom, gyönyörű kisfiú, teljesen Ádámra hasonlít. Ezt kívánom mindannyiunknak, az egész családunknak, mert ha bizonyos dolgokat másképp gondolunk is, ebben a nehéz helyzetben az összetartozásunk a legfontosabb – mondta lapunknak Solti Ádám édesapja éppen egy hónappal ezelőtt.

Az egész család örül a nagypapának

Most egy olvasónk számolt be arról, hogy a férfi nemrég ismét meglátogatta az unokáját. A nagypapát gyakran látják egy Tisza-menti városban.

– Azt hiszem, eddig nem hangzott el nyilvánosan, hogy hol él az anyuka és a kisfiú, így én is csak annyit mondanék, hogy a Tisza partján futottam velük össze nemrég. Felismertem Ádám édesapját, aki teljes egyetértésben sétált az unokája anyukájával és a kisfiúval. Volt velük még néhány ember, úgy gondolom, hogy a lány családtagjai lehettek. Ferencet egyébként havonta látjuk erre, tartja velük a kapcsolatot – kezdte lapunknak informátorunk, aki szóba is elegyedett Solti Ádám édesapjával.

Ő pótolja az apát a kisfiú életében

– Pár percet beszélgettem Ferenccel, aki természetesen rajong az unokájáért. Elmondta, hogy megpróbál kapocs maradni a fia egykori szeretője és a kisfiú között, mert azt reméli, hogy előbb-utóbb minden a helyére kerül, és kialakul valamiféle szoros kötelék apa és fia közt. Addig is igyekszik elhalmozni azt a tündéri kisfiút, akihez sosem érkezik üres kézzel. Tulajdonképpen megpróbál apja helyett apja lenni, és valamelyest pótolni az apai szeretetet a kisfiú életébe – fűzte hozzá olvasónk, aki hozzátette, szeretne egyszer úgy sétálni a Tisza partján, hogy Solti Ádám jön vele szemben kézen fogva a tündéri kisfiával. Lapunk megkereste Solti Ádámot is, hogy megtudjuk, tervezi-e, hogy valamilyen módon részt vesz gyermeke életében, de a színész elzárkózott a válasz­adás elől.