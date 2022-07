Pahmann Péter: Szenvedélyes piacrajáró vagyok

Pachmann Péter is összecsomagolt, hiszen az elkövetkezendő egy hetet a Balatonon tölti a Mokka stábjával együtt. A TV2 piacvezető reggeli műsorában az izgalmas interjúkon kívül a Közép-dunántúli régió és a Tihanyi-félsziget gasztronómiai sokszínűségét is bemutatják, segítségükre van ebben Tihanyi Vinarius executive chef-je, Vadász Imre is.

A Mokka stábja minden reggel különleges ételeket kóstolhat Fotó: Bors

Ő és Péter szinte az első pillanatban megtalálták a közös hangot, hiszen a Mokka műsorvezetője maga is imád főzni és bevásárolni is. A tihanyi piac pedig erre az egyik legtökéletesebb helyszín…

– Szenvedélyes piacozós vagyok, a stáb már rám is aggatta az ”SZ SZ”, vagyis a szenvedélyes szakács jelzőt. Illik is rám, hiszen otthon nagyon szeretek főzni. Alapvetően a magyaros ételeket szeretem, talán pont ezért volt annyira jó élmény számomra a piac.

Pachmann Péter hajnalban, az adás előtt már a piacon volt Fotó: Bors

Mert mit lehetett itt látni? Hagyma, lecsópaprika, lecsóparadicsom, kolbász, különböző sonkák, szóval olyan dolgok, melyeket egy vega nem értékel, én viszont oda vagyok értük. A kedvenceim a paprikáskrumpli, a sültkrumpli, a magyaros kaják, ezek mind jól mennek nekem. A füredi piac isteni élmény volt kedd reggel, nem volt tömeg, kóstolhattunk, nagyon klassz élmény volt!