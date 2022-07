Összefogtak a magyar zenész szüleiért, akiknek a tűző nap miatt éghetett le a házuk

Tóth Vera az elsők között ajánlotta fel a segítségét, amikor a napokban megtudta: egyik barátja komoly bajba került. A családi ház – amelynek egyes részei a tűz martalékaivá lettek a hétvégén – Balogh László zenész szüleinek az otthona. A Sounds Of Handpan gitárosát Vera nagyon régóta ismeri, így egyből megosztotta oldalán a segélykérést. Ma már arról számolt be Facebook bejegyzésében, hogy össze is gyűlt a pénz!

Pár napja kiraktam, hogy leégett egy kedves barátom szüleinek a háza. Mit lehet mondani? Azt, hogy csodálatosak vagytok!

– írta köszönte meg hálálkodva Vera a sok segítséget.

Ahogyan ezt a Bors írta meg először, úgy gyanítják, az ablakon keresztül a napsugarak lobbanthattak lángra valamit a házban. Szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban az idős embereknek a lángok és a füst elől az ablakon kellett kimászniuk.

Köszönjük a családom nevében azoknak, akik bármilyen összeggel hozzájárultak az építés költségeihez. Köszönjük a Tamási és környékén élő ismerősöknek, barátoknak, volt kollégáknak. Köszönjük a városvezetésnek a tűzoltóknak és mindenkinek, aki kicsit is velünk volt és van ebben a nehéz időszakban, ami ugyan most kezdődik, de nektek köszönhetően nem olyan borús, mint ahogy az elején tűnt

– írta Balogh László.