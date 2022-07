Óriási változáson ment keresztül Radics Gigi, így szabadult meg 28 kilótól

– Hogyan telnek a mindennapjaid, amikor a munka nem szólít el otthonról a kislányod mellől?

– Sűrű az életem, mint bármely édesanyának, akinek közel 2 éves gyermeke van, hiszen ebben a korban nagyon fogékonyak a kicsik. Bella is nagyon okos kislány, minden szavamat lesi és már utánozza is. Sokat olvasunk, mesélek neki, utánozzuk az állatok hangját, most épp a színeket próbálom tanítani neki.

– A hétköznapokban a háziasszony szerepben tündökölsz?

– Régen mosolyogtam volna ezen a kérdésen, hiszen míg a szüleimmel éltem, édesanyám minden otthoni teendőt átvállalt. Most, hogy saját háztartást vezetek, már más a hozzáállásom, megkövetelem magamtól is a rendet, ezért sűrűn szépítgetem a lakást és igyekszem mindent a helyén tartani, ami egy pici gyerekkel nagy kihívás. Főzök szinte minden nap, mert fontosnak tartom, hogy főtt ételt kapjon Bella, ráadásul nagyon igényli is, szerencsére nem válogatós.

– Miben változtatta meg a személyiségedet és az életedet az anyaság?

Nyitottabb lettem a világra, kialakult egy új szűrőm, amin keresztül látok dolgokat, ez biztosan az anyasággal együtt jár. A gondoskodás, az önzetlenség mindennél fontosabb számomra, szívesebben vagyok a játszótéren és nevetek a kislányommal, mint egy plázában ruhákat vagy sminkeket válogatni. A zenei életemet pedig még inkább fokozza, ennyi zenei ötlet és motivációm talán sosem volt és a csapatomat is úgy érzem én irányítom teljes gőzzel, sokkal jobban érdekel már a háttér is, mint csak maga a feladat. Ehhez is fel kellett nőnöm.

– Bella októberben lesz kétéves. Milyen a kislányod személyisége?

– Nagyon okos, érdeklődő, szívja magába a világot és zeneileg is nagyon kifinomult. Soha nem erőltettem rá a nekem tetsző stílusokat, ő mégis képes napokra leragadni például egy Stevie Wonder koncert zenei szólójánál, mert annyira imádja a dobszekciót. Számomra is hihetetlenül hangzik, de így van. Már vannak kedvenc dalai is, amit viszont nem szeret, egyből mutatja, hogy köszöni, de nem kéri. Tudja mit akar, erős és tudatos személyisége lesz, az biztos.

Fotó: Facebook

– Hogyan érzed, nagyon rohan az idő? Nemrég még pici baba volt…

– Fontos, hogy megéljük a pillanatokat, úgyhogy én Bella minden korszakának örülök. Szeretem, hogy egyre inkább meg lehet vele beszélni mindent, persze a maga kis nyelvén reagál, de nagyon tudatosan. Ez a közel két év úgy eltelt mintha 2 perc lett volna. De ha csak onnan nézem az életemet, hogy a Megasztár óta eltelt 10 év és én is hamarosan 26 éves leszek, akkor is azt látom, hogy villanásként telt el az idő.

Fotó: Facebook

– Érdeklődve figyelni, ha énekelsz neki?

– Szereti ha énekelek, azt még jobban ha neki tetsző dalokat. (nevet)

– Pároddal mekkora családot képzeltetek el?

– Nem gondolkozunk ennyire előre, mindent meg akarunk adni Bellának, most ez a legfontosabb.

– Édesanyád és édesapád élvezik a nagyszülő szerepet, öcséd pedig a nagybácsi szerepet? Sok időt tudnak Bellával tölteni?

– Nagyon szeretik Bellát, a szüleimet sokszor inkább a testvéreimnek nézik a fiatalos külsejük alapján, úgyhogy remélem Bella is nagyon büszke lesz rájuk, mint ahogy én is. Bármiben számíthatok rájuk, anyura akármikor rábízom Bellát, mert tudom, hogy olyan gondoskodással és szeretettel van felé, mint én. Az öcsém és apu pedig sokat hülyéskednek vele és Bella már most érti és szereti a humort, ami nem hátrány a mi családunkban, ő is nagy mókamester lesz. (nevet)

– Nagyon csodás átalakuláson mentél keresztül. Mi a „titkod”?

– 28 kilótól szabadultam meg és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt önszántamból, önerőből értem el. Semmiféle segítséget, táplálék-kiegészítőt, vagy gyógyszert sem használtam, egy tudatos étkezéssel, rengeteg folyadékkal a gyerek melletti teendőkkel, körülbelül fél év alatt adtam le ezt a súlyfelesleget. Amit most próbálok meg is tartani, hajnalban, csendben edzek egyet, aztán indulhat a nap. Rengeteg energiám van, pedig nem mindig alszik jól Bella, főleg ha fronthatások vannak. Én is elfáradok természetesen, sokszor éjszaka az első ébredésére érek haza a koncertekről és akkor nincs alvás egy ideig, de én ezt így szeretem, nekem ez a természetes bioritmus, ő pedig az én életem értelme.

– Elérted a végleges célod, vagy van még további terved?

– Szeretnék feszesíteni, edzeni többet, az étkezésre pedig továbbra is odafigyelek, egy-egy csalónap azért belefér, nem akarom teljesen kiéheztetni a szervezetemet, mert akkor az immunrendszerem nem bírja. Igyekszem azt az egyensúlyt megtartani, amire tavaly rátaláltam.

Fotó: Facebook

– Szívesen adsz tanácsot követőidnek, minek köszönhető a fogyásod?

– Előfordul, hogy kapok leveleket, segítsek, vagy csak adjak tanácsot. Ez egy nagyon nehéz feladat, mert mindenki a saját szervezetét ismeri a legjobban, ami bejön az egyiknek, nem biztos, hogy bírja a másik, sok minden függ az életviteltől is, ezért nem baj, ha egy orvossal is konzultál az ember. Persze megosztom szívesen részletesen a saját szokásaimat, azokat az ételeket, amiket én készítek magamnak és eszem, de ez nyilván nem recept, csak egy példa arra, hogy odafigyeléssel bármit el lehet érni.

– A nyár közepén járunk, hogy teltek az elmúlt hetek?

– Boldog vagyok, hogy felszabadultan lehet újra koncertezni, szabadon mehetünk akárhová, ezt már 2 éve nem érezhettük így. Habár a nagy hőséget nem szeretem, jobban bírom a hűvösebb időt, szeretek rétegesen öltözni, most leginkább a vízben érzi jól magát az ember és a kislányom miatt amúgy is sokat vagyunk a szabadban.

– Jut időd egy kis pihenésre is a nyáron?

– Nem túl sok a szabadidő, szerencsére tele a naptár fellépésekkel, igyekszem az új dalaimat elvinni az ország minden pontjára. Azért pihenésre is hagytunk időt, voltunk nyaralni néhány napot Horvátországban.

– Az elmúlt hónapokban több videokliped is megjelent. Találkozhatunk a közeljövőben is új videóval?

–Erősen kezdtük az évet a csapatommal, kapásból 3 új dalt szereztem az év elején, mindegyikhez klipet is forgattunk és ezeket hamarosan követi a negyedik dal is és sok egyéb tervem is van idénre. Szerencsére ihletem is rengeteg van, nagyon motivált időszakomat élem zeneileg.