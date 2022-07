„Világi forma kis csaj” – mindenki odáig van Radics Gigi ritkán látott lányáért

Nagyon nőtt Radics Gigi ritkán látott kislánya. Bella már lassan két éves lesz, az énekesnő 2020 októberében adott életet első gyermekének – akit csak ritkán mutat meg a nagy nyilvánosság előtt.

A büszke édesanya most is gondosan ügyelt arra, hogy Bella arca ne legyen látható a képen, de a követők így is odáig vannak érte.

Gyönyörű – írták többen.

Volt, aki úgy fogalmazott, Bella nagyon cuki.

Édesem, de világi forma kis csaj. Millió puszi, ölelés nektek – szólt hozzá egy másik rajongó.