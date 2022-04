Harmadik agyvérzése után hálát ad az életéért Sláger Tibó

Közel három hete tért haza másfél hónap kórházban töltött idő után Sláger Tibó. A Borsnak árulta el, hogyan halad a gyógyulása a február 18-án bekövetkezett, harmadik agyvérzése után.

„Visszatér belém az erő, a jókedv”

– Minden más most itthon, élvezem a csendet, a kora tavasz illatát, a madarak csicsergő ébresztő énekét, ahogy beindul az élet, és ez inspirálóan hat rám. Már tudom, valóban igaz az a mondás, hogy minden nap egy ajándék, de micsoda ajándék! Érzem, ahogy visszatér belém az erő, a jókedv, egyre többet tudok mosolyogni. Az élet csodálatos, érdemes minden egyes pillanatban kimazsolázni a benne rejtőzködő apró kis örömöket. El is mentem a hozzánk közeleső vasvári Mária kegyhelyre, hogy megköszönjem az életem, és az égiek segítségét, az értem tett közbenjárását – kezdte Tibó.

Az énekes-műsorvezető még a kórházban megfogadta, hogy tudatosan változtat az életén. Jó úton halad, életmódot váltott, ennek köszönhetően rengeteget fogyott.

„Jó fiú leszek és a gyógyszereket is beszedem”

– Már 17 kg súlyfeleslegtől sikerült megszabadulnom, igyekszem rendszeresen, minél többet mozogni. Sokat sétálok, mellette teljesen átalakítottam az étrendemet. A doktornéniknek és -bácsiknak is megígértem, hogy jó fiú leszek és a gyógyszereket is beszedem. A rehabilitációra már nem kell visszajárom, kitűnő kezekben vagyok. Bízom abban, hogy a doktorok segíteni fognak abban is, hogy végre megfelelő mértékben beálljon a vérnyomásom – mesélte lapunk érdeklődésére.

Nem csak Tibó családja, de a barátok is nagyon aggódtak érte, azonban úgy érzi, még nincs itt az ideje, hogy látogatókat fogadjon.

„Nem akarok látogatókat fogadni”

– Elsődleges cél, hogy felépüljön bennem minden, amit ez a kis gonoszkodó idő elrabolt tőlem, és stabilan talpra tudjak álljak. Ebben nagyon sokat segít a feleségem és a fiam. Ha újra a régi leszek, szeretnék felkészülni az új szezonra, az új életre, hiszen esélyt kaptam a sorstól, hogy bebizonyíthassam, mennyire értékes és tehetséges vagyok. Kikötöttem a családomnak az agyvérzés után, hogy sem a kórházban, sem itthon nem akarok látogatókat fogadni, amíg fel nem épültem, és ezt mindenki tiszteletben tartja. A hozzám közel álló barátaimat, az aggódó kollégákat, és szinte mindenkit, akinek hálával tartozom felhívtam. Jól eső és egyben fárasztó érzés volt, de megértették – mondta Tibó.

A zenész nem csak lélekben, de testileg is készül arra, hogy újra találkozzon a közönségével.

– Fizikailag is elkezdtem a felkészülést a bulira, minden a legnagyobb rendben halad. Köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthattam a rólam kapcsolatos legfrissebb híreket a lelkes, kitartó, türelmes olvasókkal, azt hiszem többszörösen szerencsés ember vagyok. Köszönöm mindenkinek – zárta a beszélgetést.

Tibó megszámlálhatatlan slágert írt az elmúlt évtizedekben.

Azonban a vele történteket nem szeretné dalban megzenésíteni.

– Egyrészt azért nem, mert nem illik a műfajhoz, amit képviselek. Másrészt magam is szeretném elfelejteni a kellemetlen élményeket, és rengeteg izgalmasabb munka vár rám, amiket folytatni szeretnék. Olyannal fogok a továbbiakban is foglalkozni, ami nekem jól áll, jelenleg "Luigi" barátomnak írok egy remek élményekkel és érzelmekkel dús romantikus nótát. És készülök az április 30-ai visszatérésemre, amikor vas megyei településen rendezett program keretén belül állok újra színpadra – mondta.