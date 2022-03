Nagyon rossz hír érkezett! Kórházba került a magyar mulatós sztár

Sláger Tibó az elmúlt 11 évben két agyvérzésen is átesett, a második óta többször emlékezetkiesés is kínozta. A mulatós zenész korábban talán nem vette elég komolyan a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet sem, és többször is megtámadta őt a vírus. Sajnos most újabb baj lehet, információink szerint ugyanis újra kórházban van. Felkerestük Tibó feleségét, és koncertszervezőjét a helyzettel kapcsolatban, aki elcsukló hangon beszélt arról, hogy valóban , egy egészségügyi intézményben kezelik Tibót.

Kezd kiszivárogni a hír, azonban többet most nem szeretnék mégsem mondani. A kertünkben találok egyedül nyugalomra. Megpróbálok nem sokat aggódni, de tudom, sokan szeretik őt… – nyilatkozta szomorúan a feleség, aki többet nem szeretett volna ezzel kapcsolatban mondani, hangja is elcsuklott, mielőtt bontotta a vonalat.

Tibó betegsége azért is különös, mert két nappal ezelőtt még semmi sem utalt bajra, a közösségi oldalán biztatta a közönséget, hogy nézzék együtt a műsorát.

Megkerestük a hírrel Bunyós Pityut is, aki tőlünk értesült a történtekről, és lesokkolták az események.

Úgy érzem, nagyon le vagyok maradva, nem tudtam róla, szegény Tibó! Remélem, nincs nagy baj – nyilatkozott lapunknak a mulatós zenész kollégája, a bokszolóból lett énekes. Közeli barátjának vallja Sláger Tibót, akivel össze is álltak egy közös formációra, a Mesterhármasra. A közös csapatnak Fásy Ádám is tagja volt, és óriási sikereket könyvelhettek el országszertea zenészek ezzel a kooperációval. A közönség odáig volt a mulatós összefogásért.

Szerkesztőségünkből mielőbbi gyógyulást kívánunk Sláger Tibónak!

Úgy tűnik, rossz időket tudhat magénak a mulatós szakma. Tragikus hirtelenséggel hunyt el nemrégiben a 3+2 zenekar billentyűse, Vojnić Tunić Zsolt is, akit Csocsesz gyászol.

Igazi profi zenész volt. Ismertük egymást, és nagyon mélyen megérintett a halálának híre. Elképzelésem sincs, hogyan jut el idáig egy ember – vallotta be Csocsesz, és hozzátette, hogy a zene talán gyógyír lehetett volna, a vajdasági zenész-tanár depressziójára is, de az elmúlt időszakban kevés volt a fellépésük. Zsolt csupán 49 éves volt.