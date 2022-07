Lehoczky Zsuzsa: Fogytam hét kilót, sminkelek és szeretem a szép ruhákat

Egy évvel ezelőtt is beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy elszökne kicsit a világ elől. Idén is ezt érezte, vagy most vágyott az ünneplésre?

Tavaly még nagyon zsúfolt volt az életem, most már kevésbé. Igaz, a születésnapomon repülőre ülök és pár napig nem leszek itthon. Nem szeretném, ha másnak terhes lenne, hogy fel kell köszönteni. Aki viszont szeretné, az úgyis megtalál.



Szívesen idéz fel egy-egy szép pillanatot, amit a színpadon töltött vagy olyankor összeszorul a szíve?

Ez ritkán fordul elő, mert az én döntésem volt, hogy elköszönjek a színháztól. ‘56 óta színpadon vagyok, úgy érzem, ez a fajta pihenés már jár nekem. Játszhatnék, mert kaptam erre ajánlatot, de nincs ahhoz bátorságom, hogy a sok tehetséges és szép fiatal közé álljak és harcoljak önmagammal.



Viszont nem távolodott el végleg a színháztól.

Nem, nincs bennem ilyen elhatározás. Azokat a darabokat, amiket játszottam 300-400-szor – mint a Mágnás Miska – nem nézem meg, mert újat nem tudnak nekem mondani. Járok színházba és láttam nagyon jó előadásokat. Nemrég például megnéztem a Hegedűs a háztetőn és a Jekyll és Hyde darabot is, ami minden tekintetben világszínvonalú!

Lehoczky Zsuzsa többszáz alkalommal játszott a Mágnás Miskában

Fotó: Rózsahegyi Tibor



Mi az első emlék, szerep vagy ki az a kolléga aki eszébe jut az Operettszínházból?

Az egész ottlétem ‘62 óta csodálatos volt! Ha lehet mondani, kiteljesült az életem mindenféle tekintetben. Lelkileg és fizikailag is jól vagyok, de ezt gyorsan lekopogom, mert babonás vagyok.



Fontosnak tartja a megelőzést, ezért különösen odafigyel az egészségére.

Hogyne, úszni is jártam, igaz, oda már nem megyek, mert akárhogy vigyázok, azért csak belefröccsen az ember szájába egy kis medencevíz és most nem olyan jók a covid viszonyok. Viszont rendszeresen tornázok, mindig jön hozzám valaki, aki a segítségemre van ebben. Én elmondom, hogy mennyit szeretnék fogyni, a nappaliban leterítünk egy szivacsot és ő megmondja, hogy milyen gyakorlatokat kell csinálnom. Ha azt mondja nekem, hogy: Zsuzsika, azt hiszem egy fél kilót vagy egy kilót híztál, akkor változtatok az étrendemen.



Az étkezést illetően szigorú önmagához vagy időnként szeret jókat enni?

Mostanra sikerült 7 kilót leadnom és figyelek arra, hogy ne hízzak, mert nagyon élvezem, hogy gyönyörű ruhákat tudok felvenni. Biztos jóindulattal vagyok magam iránt, mert most csinosnak látom magam.

A művésznőt a legszebb és legtehetségesebb szubrettként emlegették

Fotó: Pálfai Gábor



Van, hogy csak úgy felvesz egy szép ruhát és kisminkeli magát, vagy inkább a kényelem az elsődleges szempont?

Otthon nem szoktam, de ha elmegyek bárhova, akkor mindig szépen felöltözök. A házunkban van egy közért, ha oda megyek, nem csinosítom ki magam, mert ők már annyira a barátaim, hogy akkor sem veszik észre a különbséget, ha nem vagyok kisminkelve. Szemben viszont van egy nagy élelmiszer áruház, oda már kifestem magam, mert ott rengeteg ember van. Van, hogy megállítanak és közös fotót is kérnek.



Ezek szerint nem volt rossz tapasztalata a rajongókat illetően?

Nagy szeretettel és mosollyal szólítanak meg, nem volt olyan, aki szemtelenül beszélt volna. Biztos van, aki esetleg nem kedvel, de ő éppen ezért nem is jön oda hozzám, tehát nem tudok neki pikírten visszaválaszolni, pedig biztosan megtenném, valaki ha bántana. Bár azt hozzá kell tennem, a természetemben az a jó, hogy ha megsértenek, egy percig bánt a dolog, aztán ötöt lépek és úgy ahogy van elfelejtem.

Az évek során sok szívének kedves pályatársát elvesztette

Fotó: Rózsahegyi Tibor



Ön szerint mi a hosszú, boldog élet titka?

Ez sajnos nincs bekategorizálva. Én vallásos vagyok és tudom, hogy engem valaki segít az égből. Ez nem azt jelenti, hogy 150 éves koromig fogok élni, azon már nem lehet segíteni. Minek ette meg az almát annak idején Ádám és Éva… Nagyon szegény körülmények között nevelkedtem és nem voltam olyanfajta zseni, aki önmagától el tudott volna jutni a legmagasabb kitüntetésig, valaki segített odafentről. A Nemzet Színészei megtiszteltek azzal, hogy maguk közé választottak és én lehetek az első, aki zenés színházból érkezett, így a többi kollégám számára is megnyílt ez az út.



Van valami, amit másképpen csinálna?

Ha itt lenne anyukám, akkor megmondanám neki, hogy: Mama! Elsietted. Olyan 15 évvel később kellett volna engem a világra hoznod. Akkor nem lennék ennyi idős. Mert hát akárhogy is nézzük, ez magas életkor. Az igazi fiatalság már elmúlt. De jól vagyok. Veszek egy ruhát és boldog vagyok. Ez is nagy dolog.

A Nemzet Színésze tavaly végleg búcsút vett a színészettől Fotó: Máthé Zoltán

Született: 1936. július 18., Szeged

A Nemzet Színésze

Már 13 évesen táncosként lépett fel a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol 7 éven át foglalkoztatták. A következő esztendőt a kaposvári Csiky Gergely Színházban töltötte, majd 1962-ig ismét a Szegedi Nemzeti Színház tagja lett. Ezt követően a Budapesti Operettszínház művészeként láthatták a nézők. Ének- és tánckészsége, sajátos humora kiválóan érvényesült szubrettszerepekben. Musicalekben és operettekben egyaránt szerepet kapott. Egy évvel ezelőtt megválasztották a Nemzet Színészévé, majd bejelentette a visszavonulását. 2021. szeptember 27-én pedig a budapesti Operettszínházban a 85. születésnapjára rendezett gálaműsor keretében lépett utoljára színpadra.