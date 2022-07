Könnyek közt mesélte el élete legmeghatóbb pillanatát Tóth Gabi, így mondták el a nagy hírt – videó

Gabi szemlátomást ereje teljében, feltöltődve tért haza egy sok állomásos erdélyi turné után, melyre már régóta vágyott. A zenei kibontakozásához nem volt könnyű az út, most azonban úgy tűnik, az énekesnő a csúcson van: végre megtalálta önmagát előadóként. Eleinte a tehetségkutatóban Gabi úgy érezte, ráerőltették a vad, rocker lány szerepet. Elmondta, hogy még túl fiatal volt ahhoz, hogy ellent mondjon, de magában érezte azt, hogy ez nem helyes.

Fotó: Zeneszöveg.hu

– A producereknek volt egy határozott elképzelése arról, hogy a tizenkét döntőst milyen szerepek szerint osztja le, nekem a "vadóc" jutott. A valóság viszont az, hogy én ennél sokkal érzelmesebb és érzékenyebb csaj voltam mindig! – mondta visszaemlékezve Gabi, azonban abban is biztos, hogy mindig lehet a hibákból tanulni és fejlődni, így ma már tudatosabban építi karrierjét, azonban az érzékenysége nem múlik, továbbra is az élete része, nem küzd ellene, sőt, ha teheti, dalaiban használja.

Csak a kislányuk, Hannika hiányzott a turné alatt nekik - Fotó: Boldog Ati

– Sokat bántottak, és Gábor is egy olyan élethelyzetben érkezett az életembe, amikor nem akartam ismerkedni sem – vallotta be az énekesnő, és elérzékenyülve mesélte el, mi volt élete egyik legmeghatóbb élménye, mely szintén Gáborhoz köthető.

Amikor a kislányunk megfogant, az egy óriási csoda volt, hiszen azt hittem, nekem nem lehet gyermekem. Kimentünk az édesanyja sírjához, ekkor mutatott be neki engem is, majd leraktunk egy cumit, így üzentünk az anyósomnak: unokája lesz... – mesélte Gabi elcsukló hangon élete egyik legmeghatóbb élményét. Hozzátette azt is, hogy úgy érzi, amióta édesanya lett, összpontosul benne minden női energia, amit gyerekként a hozzá közel álló nőktől tanult, így sokkal tudatosabban képes megélni anyaként a mindennapokat is.

Elcsukló hangon mesélte élete egyik legmeghatóbb élményét Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Az énekesnő elmondta, mennyire hálás a sorsáért, hogy Erdélyben a zenén keresztül tud az ottani magyarokkal kapcsolódni, és hiszi, hogy az élete végén, az utolsó képsorokban ezt a turnét is látni fogja.

Fotó: Boldog Ati

A turnén férje, Krausz Gábor is elkísérte Gabit, aki most őszintén beszélt arról, milyen Gabival együtt élni.

Mi megbeszéltük, hogy engem sem tudna senki más elviselni a hétköznapokban, és ő is ezt mondja saját magáról. Azonban mi egymással nagyon jól elvagyunk, biztos támaszok egymás számára. Örülök, hogy elkísértem Gabit ide Erdélyországba, úgy érzem, most érkezett meg oda, ahová addig is tartott a zenéjében – újságolta Krausz.