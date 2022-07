Kiderült, miért szakított Hadas Alfréd és Mardoll

Nemrégiben felröppent a pletyka, az X-Faktor tehetsége és a Sztárban sztár leszek! rappere már nincs együtt. Eltűntek a közös fotók a közösségi oldalaikról, illetve kikövették egymást, de nem reagáltak a róluk szóló hírre. Egész mostanáig, mert már biztos, hogy Mardoll és Hadas Alfréd szakított. Hogy miért, arra Catherine Dederick, vagyis Mardoll adott választ.

– Vége lett. Még nagyon szeretem, és minden jót kívánok neki, amit a világon szeretne. A korkülönbség – öt év van köztünk – nagyon sok volt, főleg mert ő a fiatalabb – magyarázta a rapper lány a Reggeliben.

Hozzátette: a zene által találtak egymásra, de két különböző világból jöttek, ami az idő teltével rendkívül megmutatkozott kapcsolatukban. Úgy érzi, a TV2 sztárja féltékeny volt szerelme szakmai sikereire, és egyáltalán nem támogatta őt karrierje építésében.

Nehéz egy erős nő mellett lenni, ráadásul ugyanabban a szakmában. Ilyenkor jönnek pontok, amikor nem örülsz a másiknak, és nekem ez szomorú – mondta, majd arról is beszélt, hogy szingliként is jól érzi magát, és most élvezi, hogy magára tud koncentrálni.