Késő este rosszul lett, orvoshoz kellett rohanni a TV2-sztár kisfiával

Nagy Dani hatalmas közönségkedvenc volt az Exatlon harmadik évadában, kiváló szereplésének egy sérülés vetett végett. De nem szomorkodott sokáig, hiszen itthon várta felesége és kisfia, Olivér. A youtuber egyre nézettebb videókat osztott meg életéből, ott folytatta, ahol abbahagyta.

Népszerűsége azóta is töretlen, sőt, már 341 ezren követik az Instagramon. A sportoló népszerűségéhez hozzátartozik, hogy mindig nagyon őszinte és láthatóan odáig van családjáért. Feleségével két gyerkőcöt nevelnek, kislányuk, Elíz két hónappal ezelőtt látta meg a napvilágot. Dani és szerelme, Rami a szülésről is kendőzetlen őszinteséggel beszéltek és azt sem titkolják, hogy két csemetével a logisztika nem mindig könnyű. Főleg akkor, amikor az egyik beteg lesz.

Kedd este azt vették észre, hogy a hároméves Olivér nincs jól, nyűgös volt, majd be is lázasodott. Dani azonnal rohant is vele az orvoshoz.

Lázas volt, benyelt valami vírust, megijedtünk

– mesélte a Borsnak a Kihívó. – De ő még így is hatalmas forma volt, a liftben is mosolygott, pedig látszott rajta, hogy nincs jól. Látva így betegen az járt a fejemben, hogy visszasírom, amikor rosszalkodik, ugyanis nagyon igaz, hogy addig jó, amíg rossz, mert addig se beteg. Szerencsére este volt csak pánik, szerda reggel már újra a csibész Oli volt. Egyébként nagyon stramm gyerkőc, az egyhetes Epic táborban is jól bírta a tempót a nagyobbakkal és Kempf Zozóékkal, a következőre is akar menni.