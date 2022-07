Janicsák Veca új életszakaszba lépett és már a szerelemre is készen áll +klippremier

Új korszakba lépett Janicsák Veca zeneileg és magánéletében is, amiben szakít a kompromisszumokkal. Ezt augusztusban egy különleges lemezbemutató koncerttel koronázza meg, augusztus 28-án a budajenői Magtárban, amelyben saját életútja és zeneisége kerül párhuzamba.

– A művészeten keresztül egy ember lelki evolúcióját is nyomon lehet követni, és reménykedem benne, hogy ezzel többet adhatok a közönségnek, pláne, hogy idén eleve jobban beengedtem őket a magánéletem részleteibe – kezdte lapunknak Janicsák Veca.

Fotó: Janicsák Regina

A megújulásban nem csak munkája, de magánélete is hatalmas szerepet játszott. A múltat maga mögött hagyva, teljesen új életszakaszba lépett. Sokkal nyitottabb a világra és akár egy új szerelemre is.

Természetesen nyitott vagyok arra, hogy egy harmonikus kapcsolatban éljek, hiszen én is nőből vagyok, társas lény vagyok – jelentette ki határozottan az énekesnő, akinek a saját boldogsága mellett családja és kislánya a legfontosabbak. Veca lánya, Emma még csak az iskolai előkészítőt kezdi szeptemberben, de Veca a lánya saját döntésére bízza, hogy később milyen pályát választ. Anyukája lapunknak azt is elmondta, hogy attól sem zárkózik el, ha esetleg ő is a zenei pálya felé fordulna.

– Bármilyen hivatást is választ, én támogatni fogom a döntésében!

Fotó: Janicsák Regina

Családjával nem csak a magánéletben, de a munkafolyamatokban is erős szövetséget alkotnak. Évek óta a nővére, Regina a menedzsere, míg mára a grafikai elemekért is ő felel. Zenésztársa és DJ-je pedig sógora, akivel közösen hangszerelik a zenét.

– Saját magam írom a dalokat és a zenésztársammal, egyben sógorommal közösen hangszereljük őket. Már a friss klipek is saját rendezésűek, míg a grafikai elemekért és a menedzsmentért a nővérem, Regina felel – mesélte büszkén. – Büszke vagyok az iparművész édesanyám tehetségére, és örülök, hogy az általa tervezett, szintén a koncerten bemutatkozó Farm of Veca merchandise termékek által kicsit őt is bele tudtuk csempészni ebbe a családi alkotófolyamatba. Emellett a nyugdíjas korral édesanyám a művészi önmegvalósítás útjára lépett – mondta az énekesnő, aki örül annak, hogy anyukája festményei is szerves részét képezik a lemezbemutató koncertjének, hiszen ez a kiállítás nyitja majd az estét.

Fotó: Janicsák Regina

Veca persze a nyári pihenésre is szakít időt, amiben családjával egy tengerparti nyaralást is beiktatnak, valamint lányával, Emmával rendszeresen kirándulnak az ország több pontján.