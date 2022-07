Itt éli mindennapjait MC Hawer, belestünk a legénylakásba – videó

Hawer több mint két hónappal ezelőtt szakított menyasszonyával. A zenésznek egyúttal költöznie is kellett párja Dunakeszin található lakásából. A Borsnak elárulta: két bérleményt is elbukott a szakításuk ideje alatt. Így végül úgy döntött, már csak akkor szól volt szerelmének, ha elhagyta a közös otthonukat. Időközben megszerette a várost, így legénylakás után is ott keresgélt. Lapunkat otthonában fogadta, és megmutatta, hol éli mindennapjait.

– Amikor 2018-ban eladtam a lakásomat Kőbányán, Dunakeszire költöztem, így már nem ismeretlen a környék számomra. Ennek főleg praktikus oka volt, a társam egy településsel arrébb, Gödön lakik. A fellépések szempontjából nem mindegy, honnan indulunk – kezdte Géza.

A kevésbé pörgős hétköznapokon a filmnézés a kedvenc elfoglaltsága. Fotó: Bors

57 éves vagyok, 48 éves koromig ittam. Az alkoholizmusból kijőve az volt a fontos, hogy a felhalmozott tartozásokat rendezzem. Most már van egy jó autóm, nincs más vágyam, hogy egy kis 1,5 szobás lakás tulajdonosa lehessek. Igyekszem félretenni úgy, hogy mellette mértékkel, de minőségi életet élhessek. Sokat köszönhetek az exemnek, talán pont emiatt egy kicsit nehéz volt az elválás, erős kötődés alakult ki közöttünk. Sajnos a találkozásaink egyre jobban megritkultak, ezért mindketten úgy láttuk, nincs értelme folytatni a kapcsolatunkat. Amióta ideköltöztem, nem keressük egymást, mindketten lezártuk a múltat – mesélte.

A társasház harmadik emelelén, a tetőteres lakásban találta meg a tökéletes otthont. Fotó: Bors

Hawer nemrégiben a Bors­nak mesélt arról, hogy újra nyitott a szíve, készen áll egy új kapcsolatra. Ha az élet úgy hozza, és belép a szerelem az életébe, választottjának is helye lesz a jelenlegi lakásában.

Én a szívem szerelmével szeretek együtt élni, viszont nem mindegyik nő vágyik erre. A távkapcsolat nem tud jól működni. Ragaszkodó típus vagyok, mindent a párommal együtt akarok megélni. Az utolsó két hölgy az életemben civil volt, lehet, hogy most már a szakmámban kellene keresgélnem, hogy az életvitelünk hasonló legyen. Most nem kutatok, megpróbálom kipihenni az utolsó kapcsolatomat. Élvezem az egyedüllétet, de sokszor magányos vagyok. Nehéz, mert mindig is egy olyan partnerre vágytam, akivel hasonlóak vagyunk. Szenvedélybeteg vagyok, nem szeretek egész nap itthon ülni és a tévét bámulni. Folyamatosan pörgök, amit nem mindenki szível – fűzte hozzá.

Koczka Géza legénylakásában minden adott a kényelemhez. Azért esett erre az otthonra a választása, mert mindamellett, hogy hatalmas a nappalija, a hálószobán kívül egy külön helyiséget tudott kialakítani a fellépésekre való felkészüléshez.