MC Hawer: „Készen állok az új szerelemre”

A tavaly nyár szerelmet hozott MC Hawer számára. Koczka Géza nem sokkal később eljegyezte kedvesét, idén már az esküvőt tervezgették, így mindenkit váratlanul ért májusban a bejelentése, szakított menyasszonyával. Az, hogy mi vezetett a döntésükig, nem kívánták megosztani a nyilvánossággal. De az biztos, hogy a mulatós sztárt megviselték a történtek. Két hónap után megtörte a csendet és a Borsnak árulta el, napról napra jobban van.

Lassan túl leszek a szakításon. Ilyenkor az embernek kell néhány hónap, amíg lelkileg le tud tisztulni. Most jöttem vissza Olaszországból, ezt a pár napot is igyekeztem arra fordítani, hogy felfrissüljek szellemileg, megújuljak. Lezártam mindent magamban, teljesen felesleges ezen kattogni. Készen állok az új szerelemre, de keresni nem fogom, ha akar megtalál – kezdte lapunknak Géza.

– Ötvenhét éves vagyok, és mindenkitől azt hallom vissza, jó néhány évet letagadhatok. Nem könnyű a párválasztás, hiszen a huszonévesek már nagyon fiatalok hozzám. A harmincas nők általában egy-két gyermekkel túl vannak egy váláson. Én nem tudok és nem akarok gyereket nevelni – sorolja. – A negyveneseknél nagyobb az esélyem, mert ebben a korban általában, ha van, kirepültek a gyerekek. Ahhoz, hogy egy koromhoz illő nőt találjak, szerencse és kölcsönös szimpátia is szükséges. Huszonhét éve vagyok a zenei pályán, ez sem könnyíti meg a helyzetemet. Azt tapasztalom, hogy a színpadi lét, a fordított életvitel, ami ezzel jár, nagyon bekorlátozza a lehetőségeket. Nincs olyan hétvége, amit együtt tudnék tölteni a kedvesemmel, fellépni pedig nem szeretjük elvinni a párjainkat, mert egy idő után nem nézik jó szemmel, hogy mosolygunk a rajongó lányokra, ami akaratlanul is féltékenységet szül. Előadóként az a dolgunk, hogy jó kedvet csináljunk a színpadon. Az utóbbi időben keveset tudtam mosolyogni, megviselt az elmúlt időszak, de összeszorított fogakkal végigcsináltam, amit kell. Most már talán újra tudok nevetni, de az is megfordult a fejemben, lehet, hogy jobb nekem egyedül – fűzte hozzá.

Néhány napot töltött Olaszországban, egyedül vágott neki a nyaralásnak. Fotó: Facebook

A mulatós sztár kedvesének dunakeszi lakásában élt az elmúlt hónapokban. A szakítás pedig költözéssel párosult.

– Könnyen találtam lakást. Nem olcsó, a pénztárca ennyivel szűkebb lett, de ezt sem bánom, mert nincs, aki számon kérjen, hogy hol és kivel voltam, miért fotózkodom a rajongó lányokkal. Az utóbbi időben mindenből feszültség keletkezett már a párommal közöttünk. Nem szeretek magyarázkodni, főleg, ha nincs is okom rá. Mindezt leszámítva mégis kezdek nyitni és látni, és még ha most magányosan is, próbálom élni és élvezni az életet. Bízom benne, hogy talán még találok olyan lányt, aki hozzám illik korban és mentalitásban is, várom a lányok jelentkezését – mondta viccelődve Géza.