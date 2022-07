Halálra rémült a nyaraláson Polyák Lilla és Gömöri András Máté

Gömöri András Máté és felesége, Polyák Lilla családosan Montenegróban nyaraltak a napokban. A választásuk Dobrota városára esett.

– Dobrota egy kis város Montenegróban, három éve már jártunk ott, akkor szerelem volt első látásra. Ez egy különleges öböl, ahol a hegyekből egyenes az út a vízig – mesélte élményeit a színész. Így nem csoda, hogy ismét örömmel mentek oda, rengeteg programot szerveztek maguknak a két hét alatt.

Fotó: Saját

Idén sokat mágnes horgásztunk a szálláshoz közel. Egyik alkalommal pedig valami nagy ragadt a mágnes végéhez. Egy hatalmas fekete foltra lettem figyelmes a vízben. Nagyon megijedtünk, nem tudtuk mi az! A szállásadónkat kérdeztük meg, hogy tudja-e, aki mosolyogva mesélte, hogy ebben az időszakban egy tengeri teknős szokott itt az öbölben megpihenni – mesélte Máté, aki hozzátette azt is, hogy amíg meg nem tudták, hogy mi lehetett a rejtélyes fekete folt, alig mertek a vízbe menni.

A család más kalandba is keveredett, kipróbálták a raftingolást is a Tara folyón.

Fotó: Saját

– Izgalmas volt a rafting is, olyan helyekre is eljut így az ember, ahová amúgy nem. Olyan tiszta volt a víz, hogy inni is lehetett belőle – mesélte az élményeit Máté, aki hazaérkezése után egyből belevetette magát a munkába.