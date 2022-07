Holtan találtak rá szobájában 41 éves énekesre – közleményt adott ki a rendőrség

41 éves korában elhunyt az America's Got Talent és a The Voice című tehetségkutatók korábbi szereplője, Nolan Nea. Hétfőn, a Nashville-i otthonában találtak rá holtan. A tragédia hírét később az énekes unokatestvére, Dylan Seals is megerősítette.

BREAKING: America's Got Talent and The Voice star Nolan Neal dies age 41https://t.co/5x3olNijfL pic.twitter.com/Uh6vEkBTNR — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) July 19, 2022

A halál hivatalos okát nem hozták nyilvánosságra. A rendőrség közleményt adott ki, amiben egyelőre annyit közölt, hogy az énekes szobatársa hívta őket, miután rátalált a szobájában. Megjegyezték, hogy Nolan állítólag korábban kábítószer problémákkal küzdött.

Jelenleg a boncolás eredményét várják. 2020-ban egy interjúban Nolan maga is beszélt a szenvedélybetegségéről.

Az énekest a The Voice című tehetségkutatóban beválasztották a Maroon 5 frontemberének, Adam Levine-nek a csapatába, az America's Got Talentben pedig egészen a negyeddöntőig jutott.

