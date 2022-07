Ha a nyári melegtől nem, Gáspár Beáék családi fotójától garantáltan elolvadsz

Gáspárékat egy egész ország követhette szemmel 2005-től kezdve: Evelin és Virág a szemünk előtt nőtt fel. Győzike showtól kezdve a főzőműsoron keresztül sokszor kamerák kereszttüzében élték életüket. Az elmúlt időszak azonban még Győzikét is megviselte, a celeb többször bevonult pszichiátriára, ismert mentális problémáit kezelni. Sokszor láthattuk már őket veszekedni is, de a végén mindig kibékülnek, bármi is történt előtte. Egymásra mindig számíthattak.

A család mindig az első, sosem mondhatsz le róluk. Bármit is tesznek érted vagy ellened, egyedül bennük bízhatsz

– olvasható a családi fotó mellett.