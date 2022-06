Őszintén beszélt magánéletéről Gáspár Virág: Engem nagyon elítélnek a családom és apukám miatt

Lakatos Levente podcastjének legújabb részében Gáspár Virágot látta vendégül, aki azelőtt sohasem adott interjút. Győzike kisebbik lánya elmondta, miként éli meg, hogy a kamerák előtt kellett felnőnie, emellett családjáról és mindennapi megpróbáltatásairól is őszintén vallott.

Rengeteg bántás éri

Virág erősen aktív közösségi oldalain, ahol rendszeresen követi a visszajelzéseket is, amelyeket tartalmai alatt hagynak a netezők. Mint mondja, úgy érzi, folyton ítélkeznek felette anélkül, hogy akár csak egy kicsit is ismernék.

– Bunkó, gazdag, elkényeztetett kislánynak hisznek – mondja Virág, hozzátéve: akárhányszor eljár bulizni, és ismeretlen fiatalokkal találkozik, mindig azt a visszajelzést kapja, hogy nem gondolták volna róla, milyen kedves valójában.

Engem nagyon elítélnek a családom és apukám miatt, de ha megismernek közelebbről, meg önmagamat, akkor "hú, én nem is hinném, hogy te a Győzike lánya vagy!" – mondom, köszi!

– magyarázza Virág.

A showman fiatalabbik lánya bevallotta: úgy érzi, valóban el volt kényeztetve gyerekkorában, és időnként érzi is magán ennek hatását, de mindig időben kapcsol, és visszaszáll a földre.

A kommenteket rendszeresen olvasva Virág arra a következtetésre jutott, hogy családja mellett roma származása miatt éri a legtöbb bántás.

Kiteszik egyből, hogy te cigányk*rva, te cigány! Hiába, hogy 2022-t írunk, meg női egyenjog, meg satöbbi, ezeket nagyon elítélik még.

– részletezte Virág.

Ez történik valójában a kamerák mögött

Levente arról is kérdezte Győzike lányát, hogy miután előfordult már, hogy színészkedéssel vádolták meg őket egy-egy valóságshowban, ennek van-e bármi igazság. Virág 50-50%-ra osztotta az arányokat, mint mondja, voltak előre megírt helyzetek, de szülei épp olyanok a valóságban, mint a kamerák előtt. A frissen érettségizett fiatal azt is elárulta, hogy ez a műfaj egyáltalán nem könnyű, sőt, körülbelül két éve látja igazán, mi is az pontosan, amit szülei letesznek az asztalra.

– Mindenki azt mondja, hogy ez mennyire könnyű munka, hogy "ti felkeltek, szerepeltek", pedig nem. Én is azt hittem, aztán mióta van ez a Van életünk műsor, mindennap kelünk hatkor, nincs fodrász, nincs sminkes: nekem megcsinálni, anyukámnak, külön elkészülni, anyukámnak főzni kell nekünk, a stábnak, aztán egész nap – nyáron az ötven fokban állni, újra felvenni, interjúkat csinálni, és akkor már ott vagy, hogy este kilenc, és élni nincs kedved. Tényleg nagyon nehéz meló!

Nézem őket, meg apukámat, hogy mit le nem tesz a családnak az asztalra, hogy megéljünk... Tényleg nagyon büszke vagyok rájuk!

– magyarázta a lány teljes részletességgel.

Végignézte Győzike leépülését

Virág ahogyan már említette is, el tudná magát képzelni pszichológusként, amihez részben édesapja állapota is hozzájárult. A lány elmondása szerint apja akkor kezdett el gyógyszereket szedni mentális állapota miatt, amióta "elkezdte a celebkedést". Kívülről sokan csak azt látják, hogy tökéletes családjuk és sok pénzük van, azt azonban senki sem tudja, mi az igazság – magyarázza Virág.

Apukám jó fej, nagyon szeretem őt, csak annyi minden van rajta... Annyira sajnálom őt, hogy ezt csak csinálja, csinálja, csinálja, hogy a családnak jó legyen

– kezdi Győzike lánya, aki hozzátette: igyekszik apjával mentális gondjairól beszélni, de nem nagyon meri firtatni a témát.

Nagyon jó ember, olyan szíve van!

Tényleg mindenkinek segít, bármi van, egyből a kezét levágná, csak hogy nekünk legyen enni, vagy bármi – vallotta be édesapjáról Virág.