A ritka alkalmak egyike: Megmutatta kisfiát Kiss Ramóna

Lékai- Kiss Ramónának mindene megvan, amire vágyott, boldog család és szakmai sikerek. Lékai-Kiss Ramóna és férje, Lékai Máté pár hete utaztak el Spanyolországba kettesben nyaralni, hogy megünnepeljék a harmadik házassági évfordulójukat. A csinos műsorvezető és családja most újra repülőre pattant és meg sem állt Törökországig. A nyaralás azért is volt nagyon különleges volt, mert Noé életében először most ült repülőgépen.

A csinos műsorvezető gyorsan reagált a hétfőn megjelent hírekre, miszerint férje Lengyelországba igazolhat : törökországi nyaralásukról osztott meg egy fotót, amin hárman, a kisfiukkal, Noéval pózolnak összebújva a medencében.

Csak Mi hárman