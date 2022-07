20 év után újra hatalmas siker Schobert Norbi könyve

Norbi egy posztjában arra utalt, hogy ez a könyv talán az egyik utolsó lobbanása az ő életét jelképező gyertyának. Lapunknak most elárulta, mire is célzott ezzel. „Annak idején A Norbi titok, nagyot lobbant, hiszen gyakorlatilag erdőtüzet okozott a hatalmas példányszámmal, amiben elkelt. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem az egészségtudatos élet területén. Százezreknek segítettem lefogyni és egyben egészségesebbé válni. Ebben a könyvben benne van a saját fiam, Norbika története, és természetesen benne van Rácz Géza sztorija, aki már több mint 150 kilótól szabadult meg, mióta két éve először találkoztunk. Egy ember életében nincs túl sok ”gyertyaláng lobbanás” és nagyon jó érzés, hogy a könyvem megint toplistás lett. Pláne úgy, hogy az ember ötven év felett már nem várja úgy a sikert, mint fiatalon” - kezdte lapunknak Schobert Norbi, aki hozzátette, a most megjelent A Norbi titok tartalmaz egy komplett receptgyűjteményt, ami a világon bárhol segítségére lehet azoknak, akik fogyni vágynak, vagy csak egyszerűen szabadulni akarnak a szénhidrát rabságából. Ehhez pedig nem kell Update termékeket vásárolni, hiszen a cége csupán egy alternatívát kínál a változáshoz. A fitneszguru a Borsnak azt is elárulta, meddig kíván aktívan részt venni a munkában és mikor szeretné átadni a stafétát.

Norbiék a könyv új verziójának bemutatóján Fotó: Saját

– A következő négy-öt évben még biztosan rengeteget fogok dolgozni, hiszen sok ember vár még tőlem segítséget én pedig megteszem, ami tőlem telik. Azt persze nem szabad elfelejtenem, hogy a szervezetem már nem egy jelet kapott arra vonatkozóan, hogy kicsit vissza kell vennem a tempóból. A stresszt már nem engedem be az életembe és pláne nem engedem be az otthonomba és a családi életünkbe. Megtanultam az ajtón kívül hagyni a munkát. Szerencsére úgy látom, hogy minden amit felépítettem, jó kezekbe kerül majd, ha én hátra lépek. A gyermekeink követik Rékát és engem a megkezdett és kitaposott úton. Azt csak remélni tudom, hogy nekünk sikerült már annyi falat ledöntenünk, hogy számukra már könnyebb lesz tovább építeni a birodalmat, amit majd hátra hagyunk neki – fejtette ki Norbi, aki korábban a Borsnak arról is mesélt, hogy miképp képzeli a nyugdíjas éveit.

Géza is bekerült a Norbi titok új verzójába Fotó: Saját

– Pár év múlva szeretnék visszavonulni. Az a tervem, hogy reggelente felkelek, amikor magamtól ébredek, megiszom a kávét, nyugalomban megreggelizek, vagy éppen ebédelek, majd kimegyek a Dunára motorcsónakozni és egy árnyas, víz fölé boruló fa alatt szundítok pár órát. Este átjönnek a barátaim az erdei kisházamba, ahol akkor már élni fogok és főzök nekik valami finomat. És messziről nézem, ahogy a gyermekeink viszik tovább mindazt, amit felépítettem. Persze mindezt úgy, hogy Réka ott van mellettem. Ő persze addig csinálja az edzéseket és a táborokat, amíg csak kedve van hozzá. Én minden nap ott várom majd az önellátó faházban, az erdő közepén, soha el nem múló szeretettel…