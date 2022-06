Ez nagyot fog szólni! Világpremier lesz a Balaton Soundon

Dj Alok a világ legjobb lemezlovasait sorba állító DJ Mag listáján a 4. helyen szerepel, 27 milliós Instagram-követőtábora sem épp elhanyagolható, 20 milliós havi lejátszásával pedig a leghallgatottabb brazil zenész a világon. Eddigi pályafutása során olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint például John Legend, Jason Derulo vagy Steve Aoki.

Fotó: Facebook

Dj Alok nemrég készítette el a nyár slágerét, a "Deep Down"-t, Ella Eyre, Kenny Dope és Never Dull közreműködésével.

Azt szeretnénk, hogy a Deep Down egy olyan dal legyen a nyári hónapokra, ami mozgásra késztet, és reméljük, hogy ti is ugyanúgy élvezitek majd, mint ahogy mi is élveztük a dal megalkotását

– nyilatkozta az új dalról a világhírű lemezlovas.

Alok hamarosan a Balaton Soundon is bemutatkozik, és ez alkalommal egy élő ősbemutatóra is készül, Ella Eyre énekes közreműködésével, aki kimondottan ezért utazik Zamárdiba.