Stana Alexandra nagyon tüzes: piros fürdőruhában mutatta meg elképesztő alakját

Stana Alexandrát a Dancing with the Stars-ból ismerhette meg az egész ország. A táncosnő nem rejtegeti a csodás alakját, ami nem csoda hiszen egy gramm felesleg sincs rajta. Most éppen párjával, Meggyes Dáviddal mentek el pihenni egy wellness hotelbe, ahonnan több képet is posztolt. A medence mellett és a szaunában pózol piros fürdőruhájában, amit nem hagytak szó nélkül a rajongók sem.

Rengeteg kommentet kapott a táncos, amiben leírják mennyire sugárzik a boldogságtól Dávid mellett.