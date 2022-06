Pumped Gabo szerint a gatyája bárkit megtermékenyít évek múltán is

Miután Pumped Gabo önmaga szerint is egy élő legenda, mi más lenne a fürdőgatyája, mint legendás? Állítása szerint a piros fürdőnacival kezdődött minden, és most ország-világnak meg is mutatja, egy vitrinben, közösen más celebekkel a Jófogás kampányában.

Pumped Gabo, azaz Szabó Gábor akkor robbant be a köztudatba, amikor a Balaton Soundon készült róla egy táncos videó, és nem mást visel rajta, mint a most kiállított piros nadrágot.

A testépítő influenszer azóta annyira „felpumpálta” magát, hogy már nincs is szüksége napi nyolc órás munkahelyre, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a fent említett ruhadarab szerinte akár egy balatoni nyaraló árát is megérheti. Már csak azért is, mert szerinte a gatya csodás képességekkel bír:

„Még így 7 év után is megtermékenyít bárkit”

– írja közösségi oldalán, egy kommentre válaszolva.

Rajta kívül egyébként 10 másik celeb szeretett tárgyát is meg lehet nézni július közepéig Budapest különböző pontjain. Az ötletet egy kutatás adta, amiben arra jutottak, hogy a használt tárgyak értéke növekszik, ha a hozzájuk kapcsolódó sztorit is megismerik a vásárlók.