El sem hiszi, mibe kezdett Pumped Gabó

Az izomceleb meglepő pálfordulással kezdi az évet.

Eddig a kocsik meg a gyúrás érdekelt, idén viszont fákat szeretnék ültetni – kezdte Pumped Gabó a Borsnak. A valóságshow-hős ráadásul azzal is tenni akar valamit a földünkért, hogy hogy diesel autóját lecseréli hybridre.

– Megnéztem ezt az Attenborough-filmet is. Sokkolt a dolog. Miért nem foglalkozik mindenki többet azzal, hogy elpusztul a bolygónk alattunk? – kérdezte szenvedélyesen az influenszer. Gabó szerint nem foglalkozunk eleget a zöld-kampányokkal, és példát szeretne mutatni, hogy a zöld gondolkodás igenis menő legyen. Egyébként önfejlesztésbe is kezdett, évek óta gyakorolja saját magán és környezetén, hogy hogyan váljék jobb ember, így ez is vezetett oda, hogy saját magán kívül már a környezetével is igyekszik minél többet foglalkozni.