Mi történt? Romló helyzete miatt lemondta fellépéseit Marics Peti

Justin Bieber után most a magyar együttes is közölte rajongóikkal: néhány fellépésüket le kell mondaniuk. A ValMar – vagyis Valkusz Milán és a Sztárban sztárból megismert Marics Peti formációja – Instagram-oldalukon jelentették be, hogy ideje visszavenniük egészségi állapotuk érdekében.

Sziasztok srácok! Sajnos egészségügyi okok miatt nem tudunk menni a mai fellépésekre... Már tegnap se voltunk jól különféle módon és sajnos a mai napra csak romlott a helyzetünk. Elnézést mindenkitől, aki számított ma ránk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a végletekig a saját állapotunkat és most jelzett a szervezetünk, hogy illene kis pihenőt adni neki. Még egyszer elnézést tőletek és a megértéseteket kérjük, hogy a nyár elkövetkezendő bulijait is 200%-osan csinálhassuk meg együtt! Bulizzatok egy jót helyettünk is! Ma a rendezvények ettől függetlenül meg lesznek tartva és pótolva lesz mindegyik bulink!

– írta tegnap este közösségi oldalán 24 óráig elérhető sztorijában az énekes.