Kínos: Illegális termékkel viccelődik Tóth Andi

Mint aról korábban a Bors is beszámolt, a NAV a hatóságokkal összefogva hadjáratot hirdetett a fiatalok (gyakran kamaszok) körében vírus módjára terjedő dohánytermékkel, az úgynevezett Elf Barral szemben. Felhívták a figyelmet arra, hogy a termék forgalmazása és birtoklása is bűncselekmény, előbbiért pedig 5, de akár 500 millió forintbüntetés is kiszabható a vétkesre.

Tóth Andihoz is eljutott a hír, hogy nem meglepő módon a hatóságok vissza akarják szorítani az elektromos cigarettához hasonló termék terjedését, de nem igazán veszi komolyan a dolgot. Sőt, a közösségi oldalán közzétett egy rövidke szösszenetet, melyen vidáman füstöt, vagy gőzt ereget, célozva arra, hogy ő maga is Elf Bart pöfékel – szúrta ki a Ripost.

Fotó: Instagram

Úgy tűnik, hogy a fiatal énekesnő nem értette meg a dolgok lényegét, így felhívjuk a figyelmét, hogy a NAV nem a saját szórakoztatására igyekszik kivonni a forgalomból az említett terméket, hanem mert senkinek sincs fogalma arról, hogy milyen anyagokat szív be az, aki használja. Lévén semmilyen engedélyeztetési folyamaton nem ment át a termék, így előfordulhat, hogy az akár életveszélyes is lehet. Azt is fontos megértenie Andinak, hogy sehogyan sem oké, ha 18 éven aluli fiatalok bárhol hozzájuthatnak a nikotintartalmú eszközökhöz. Andi követőinek nagy része pedig kamasz, vagy éppen fiatal felnőtt, tehát azt is tudja, hogy a témában érintett korosztályt elég szép arányban eléri egy-egy posztjával.