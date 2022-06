Ilyen kihívásokkal nézett farkasszemet Rácz Jenő felesége kislányuk születése után

A vártnál korábban érkezett meg a Rácz-Gyuricza családba a kis Kamilla, ami alaposan felforgatta a szülők életét. Bár egészségesen jött a világra, mégis majd egy hónappal hamarabb született meg Dóri és Jenő kisbabája, így az első hetekben Jenőre a szokásosnál is nagyobb feladat hárult, szinte egyedül kellett megbirkóznia a baba körüli teendőkkel.

Mégpedig azért, mert – mint Instagram-sztorijából kiderült – Dóri még nem fejezte be teljesen a tervezőgrafikus képzést, beadandó dolgozatai voltak hátra, valamint az államvizsga is, amit januárra volt kénytelen hagyni. A kismama elárulta: bizony nem csak ő, férje is megszenvedett az első időszakkal.

Mikor hulla fáradtan hazaért, nem a mosolygós, kipihent anyuka várta haza, hanem azonnal a kezébe adtam a babát és leültem a laptop elé hajnalig csinálni a beadandóimat – írta Dóri.

Jenő is megsínylette az első időszakot Fotó: Instagram

A 24 óráig elérhető sztoriból kiderült az is, hogy Dórira ugyanakkor iszonyatosan büszke az újdonsült apuka, ugyanis nem csak úgy ímmel-ámmal vizsgázott, hanem ötösre teljesített.