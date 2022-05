Zalatnay Sarolta: A matek mindig is a gyengém volt

A vizsgázók ma írják a történelem érettségiket, így már a diákok túl vannak a magyar és a matematika feladatsorokon. Az érettségi korábban is vízválasztónak számított a felnőtté válásban.



Zalatnay Sarolta: „Sajnos a pénz világában is nehezen igazodok ki”

Az énekesnő nevetve emlékezett vissza a érettségi időszakra, amiből egy slágere is született. A Jaj a matek című dala egyfajta vallomás is lehetne.

– Azt gondolkodás nélkül elmondhatom, hogy a matek az mindig is a gyengém volt. Egyszerűen nem értettem soha. Minden másból kitűnő tanuló voltam, kivéve a matek, fizika, kémia. Ezek számomra konkrétan lehetetlen feladatnak tűntek az iskolában. De annyira, hogy a matekkal kapcsolatos problémáim mai napig megmaradtak, például sajnos a pénz világában is nehezen igazodok ki – emlékezett vissza a Táncdal fesztiválok sztárja, aki az idei vizsgázóknak is sikeres érettségit kívánt a lapunkon keresztül.

Mai napig nehézséget okoz az énekesnőnek a matek Fotó: Máté Krisztián





Rubint Réka: „Lányom érettségijéért jobban izgultam, mint ő maga”

A fitnesz királynő akkor sokkal nyomasztóbbnak és szomorúbbnak érezte ezt az időszakot, mint utólag visszagondolva. Most édesanyaként a lányáért izgul!

Amennyire féltem tőle, annyira egy kellemes meglepetés volt, hogy mennyire egyszerű volt. Mikor még én érettségiztem, akkor még nem volt internet, hogy letöltsem a korábbi tételsorokat, ezért becsületesen jártam tanárról-tanárra, és hihetetlenül féltem a matekérettségitől. Minden félelmem ellenére azonban tisztában voltam vele, hogy becsülettel készültem rá és biztosan sikerülni fog. Kislányomnak is ezt tanácsoltam. Én sokkal jobban féltem az ő érettségijétől, mint ő maga. Hétfőn a magyar írásbeli után hazajött és annyit mondott: Anya! Úgy érzem, hogy sokkal jobban izgultam, mint amennyire kellett volna” – idézte fel büszkén Réka, akinek nagyon nehéz végignéznie, hogy lánya milyen gyorsan felnőtt.